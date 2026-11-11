Ambala News: लड़ियां लगाते समय हाइटेंशन तार से चेहरा झुलसा

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अंबाला। छोटी दीपावली पर घर की छत को रोशनी से सजाना एक परिवार के लिए हादसे में बदल गया। छावनी के अर्जुन नगर निवासी 42 वर्षीय संदीप उस समय गंभीर रूप से झुलस गए, जब वह छत पर लाइटों की लड़ियां लगा रहे थे। इसी दौरान उनका ध्यान भटकने से वह पास से गुजर रही हाइटेंशन तार की चपेट में आ गए। जोरदार करंट लगने के कारण संदीप के दोनों हाथ और चेहरा झुलस गया।करंट का प्रभाव इतना तेज था कि झुलसने के साथ ही उनके घर के कई बिजली उपकरण भी जलकर खाक हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजन संदीप को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया था। चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज कराने के बाद मंगलवार को संदीप वापस अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे।