फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Extra amount received from the employee at the unreserved ticket counter

Ambala News: अनारक्षित टिकट केंद्र पर कर्मचारी से मिली अतिरिक्त राशि

Thu, 05 Nov 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Extra amount received from the employee at the unreserved ticket counter
विजिलेंस ने मारा छापा, जांच शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट केंद्र पर मंगलवार रात विजिलेंस (सतर्कता विभाग) ने छापा मारा। इस दौरान एक रेल कर्मचारी के पास से तय सीमा से अधिक अतिरिक्त नकदी बरामद की गई। विजिलेंस टीम ने मौके पर ही जांच शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मंडल कार्यालय भेजने की तैयारी है।
यह काउंटर कुछ समय से लगातार विवादों में रहा है। कुछ समय पहले यहां से जाली नोट चलाने का मामला सामने आया था। इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। अब जाली नोट कांड के बाद अतिरिक्त राशि मिलने का यह दूसरा मामला है। इससे रेलवे प्रशासन और वाणिज्य विभाग में खलबली मच गई है।
विज्ञापन

नियम का उल्लंघन
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि विजिलेंस की आधिकारिक रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस कर्मचारी से कितनी राशि बरामद हुई है। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे नियमावली के तहत, टिकट काउंटर पर तैनात हर कर्मचारी को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपनी व्यक्तिगत नकदी की घोषणा रजिस्टर में करनी होती है। घोषित राशि से अधिक या कम नकदी मिलना गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed