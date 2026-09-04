Ambala News: समाधान शिविर में गंदा पानी, बीपीएल कार्ड और पेंशन से जुड़े फरियादी पहुंचे

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नारायणगढ़। टूटी नालियां, सड़कों पर बहता गंदा पानी, बीपीएल कार्ड की आस और पेंशन के लिए चक्कर काटते बुजुर्ग जैसी समस्याएं उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में पहुंची। शिविर में एसडीएम शिवजीत भारती ने फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।शिविर में तंदवाल गांव निवासी नरमैल सिंह ने बताया कि नाले के जरिये उनकी उपजाऊ जमीन में गंदा व बारिश का पानी घुस रहा है। इससे फसल खराब हो रही है। इस पर एसडीएम ने तुरंत जल निकासी विभाग को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सरस्वती विहार कॉलोनी से पहुंचे सुखविंद्र सिंह व अन्य लोगों ने बताया कि कॉलोनी में गलियों और नालियों का निर्माण न होने परेशानी हो रही है।वहीं, भूरेवाला गांव की लक्ष्मी देवी ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, भरेड़ी खुर्द के पारस सैनी ने परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन और अंधेरी के ज्ञानचंद ने दर्ज आय को दुरुस्त करवाने का मुद्दा उठाया जबकि अंधेरी के ही होशियार सिंह ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू करवाने की गुहार लगाई।शिकायतों को समय पर हो निपटान : एसडीएमएसडीएम शिवजीत भारती ने अधिकारियों को हिदायत दी कि समाधान शिविर में आने वाली हर शिकायत का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें।