शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Haryana ›   Ambala ›   ???? ????? ?? ????, ???? ????? ?? ????? ????

???? ????? ?? ????, ???? ????? ?? ????? ????

Rohtak Bureau Updated Thu, 24 May 2018 01:12 AM IST
ख़बर सुनें
çÂÌæ-Âé˜æ ÂÚU ãU×Üð ·ð¤ ¥æÚUæðÂ ×ð´ Âæ¢¿ ÂÚU ·ð¤â
¥×ÚU ©UÁæÜæ ŽØêÚUô
ÙæÚUæØ‡æ»É¸UÐ
¹ðÌ ×ð´ âð çÙ·¤Ü ÚUãUè ÙÎè âð ÚðUÌ çÙ·¤æÜÙð âð ÚUô·¤Ùð ÂÚU çÂÌæ-Âé˜æ ÂÚU ãU×Üæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥æÚUæðÂ ×ð´ ÂéçÜâ Ùð Âæ¢¿ Üæð»æð´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ×æ×Üæ ÎÁü ç·¤Øæ ãñUÐ ·é¤ÚUæÜè çÙßæâè ÚUæÁðàæ ·é¤×æÚU Ùð ÍæÙæ ÙæÚUæØ‡æ»É¸U ×ð´ ÎÁü ·¤ÚUæ§ü ÂýæÍç×·¤è ×ð´ ·¤ãUæ ç·¤ ßãU çÙ·¤ÅUßÌèü »æ¢ß Ù¢ÎêßæÜè ·ð¤ ÚUçß¢¼ý çâ¢ãU »ýðßæÜ ·ð¤ È¤æ×ü ÂÚU âæÜ w®®w âð Ùõ·¤ÚUè ·¤ÚUÌæ ãñU ÌÍæ ·¤Öè-·¤Öè ¥ÂÙð »æ¢ß Öè ¥æÌæ-ÁæÌæ ÚUãUÌæ ãñUÐ ÚUæÁðàæ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ÚUçß¢¼ý çâ¢ãU ·ð¤ ¹ðÌ ×ð´ çÙ·¤ÚU ÚUãUè ÙÎè ×ð´ âð ·é¤ÀU Üô» ¥ßñÏ M¤Â âð ÚðUÌ çÙ·¤æÜÌð ãñ´U, çÁ‹ãð´U ¥Ùð·¤ô´ ÕæÚU ÚUô·¤æ »Øæ ÂÚ¢UÌé ÙãUè´ ×æÙðÐ »Ì vz ×§ü ·¤è ÚUæÌ ·¤ô ßãU Åþñ€ÅUÚU ÂÚU âßæÚU ãUô·¤ÚU ÕðÅðU ·ð¤ âæÍ ÁÕ »æ¢ß ÜõÅU ÚUãUæ Íæ Ìô ÚUæSÌð ×ð´ ãUè âéÚUÁèÌ, âð¹è, »¢Áæ, ÚUæÁê ©UÈü¤ ÚUæÁê ¥æñÚU âôÙê Ùð ÚUæð·¤ ·¤ÚU ©Uâ·¤è ÜæÆUè Ç¢UÇUæð´ âð çÂÅUæ§ü ·¤ÚU ÎèÐ àæôÚU ×¿æÙð ÂÚU »ýæ×è‡ææð´ ·¤æð ¥ÂÙè ¥ôÚU ¥æÌð Îð¹ ãU×ÜæßÚU ©U‹ãð´U ÁæÙ âð ×æÚUÙð ·¤è Ï×·¤è ÎðÌð ãéU° ×õ·ð¤ âð È¤ÚUæÚU ãUô »°Ð §â·ð¤ ÕæÎ »æ¢ßßæÜô´ Ùð ©U‹ãð´U ƒææØÜ ¥ßSÍæ ×ð´ àæãUÁæÎÂéÚU ·ð¤ SßæS‰Ø ·ð´¤¼ý ×ð´ Âãé¢U¿æØæ, ÁãUæ¢ âð ©U‹ãð´U ¥¢ÕæÜæ ÚðUÈ¤ÚU ·¤ÚU çÎØæ »ØæÐ Áæ¢¿ ¥çÏ·¤æÚUè »éÚU×¹ çâ¢ãU ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ÂéçÜâ Ùð ÚUæÁðàæ ·é¤×æÚU ·¤è çàæ·¤æØÌ ÂÚU âéÚUÁèÌ, âð¹è, »¢Áæ, ÚUæÁê ©UÈü¤ ÚUæÁ·é¤×æÚU ¥æñÚU âôÙê ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çßçÖ‹Ù ÏæÚUæ¥ô´ ×ð´ ×æ×Üæ ÎÁü ·¤ÚU Áæ¢¿ àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñÐ

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

dog adopted nine cute ducklings in mountfitchet castle video goes viral
Amazing Animals

बतख के 9 अनाथ बच्चों का बाप बना कुत्ता, तस्वीरें देख लेंगे तो यकीनन दिल भर आएगा

23 मई 2018

Beer Bottle Temple
World of Wonders

शराब के शौकीनों के लिए जन्नत है यह मंदिर, बीयर की बोतल से जुड़ा है कनेक्शन

23 मई 2018

infertile man
Healthy Food

मर्दों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये 7 फल, जवानी बरकरार रखनी है तो आज से ही शुरू कर दें खाना

23 मई 2018

Sine Benjaphorn
Weird Stories

खाने-पीने की चीजों से बने कपड़े पहनती है यह लड़की, वजह भी चौंकाने वाली

23 मई 2018

zodiac
Predictions

24 मई राशिफल: इन 7 राशियों के लिए गुरुवार का दिन रहेगा फायदेमंद, बाकी 5 को हो सकती है परेशानी

23 मई 2018

श्रीदेवी
Bollywood

श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर में दिखने लगा ये बदलाव, जानिए सेट पर क्या-क्या करती हैं

23 मई 2018

श्रीदेवी
Bollywood

बेटे की नफरत के साथ 22 साल तक जीती रहीं श्रीदेवी, मां को खोते ही बेटियों को नसीब हो पाया भाई

23 मई 2018

hotel dubai
Weird Stories

जिस होटल में हो जाती है मौत तो क्या किया जाता है उस रूम का, सच्चाई सुनकर सन्न हो जाएगा दिमाग

23 मई 2018

sanitary napkins
Fitness

सैनिटरी पैड को खरीदने से पहले जरूर रखें इन बातों का खास ख्याल, काम आएंगी ये टिप्स

23 मई 2018

face wash
Lifestyle

फेस वॉश करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना जवानी में चेहरे पर दिखने लगेंगी झुर्रियां

23 मई 2018

Most Read

आज से पहाड़ और मैदान में चलेंगी गर्म हवाएं
Dehradun

आज से पहाड़ और मैदान में चलेंगी गर्म हवाएं

आज से पहाड़ और मैदान में चलेंगी गर्म हवाएं

24 मई 2018

तो अधूरे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री!
Ghaziabad

तो अधूरे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री!

24 मई 2018

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा 2
Jhajjar/Bahadurgarh

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा 2

24 मई 2018

दूबलधन गांव में सांसद सैनी के कार्यक्रम पर बनी टकराव की स्थिति
Jhajjar/Bahadurgarh

दूबलधन गांव में सांसद सैनी के कार्यक्रम पर बनी टकराव की स्थिति

24 मई 2018

परियोजनाओं में स् थानांतरित किए जाएंगे अतिरिक्त कर्मी
Dehradun

परियोजनाओं में स् थानांतरित किए जाएंगे अतिरिक्त कर्मी

24 मई 2018

consult doctor

उमस और गर्मी ने बढ़ाई मरीजों की संख्या

24 मई 2018

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
Lucknow

कैराना व नूरपुर उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने आया एक और 'खिलाड़ी', सपा-रालोद का देगा साथ

23 मई 2018

घायल सिक्योरिटी गार्ड का दीनदयाल अस्पताल में चल रहा उपचार
Varanasi

बनारस में बेखौफ अपराधी, यूपी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को मारी गोली, हालत गंभीर

24 मई 2018

BJP former state president Ashok Parnami recive death threat by Pakistan
Rajasthan

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पाकिस्तान से मिली धमकी, बढ़ी सुरक्षा

23 मई 2018

गहने चोरी होने के बाद लड़की के माता-पिता ने खोपोली थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट।
Sambhal

प्रेमी के द्वार पर प्रेमिका ने खाया कीटनाशक

24 मई 2018

Related Videos

VIDEO: कांग्रेस नेता ने पड़ोसी को दिनदहाड़े गोलियों से भूना

अंबाला में कांग्रेस नेता विजय शर्मा ने दिनदहाड़े पड़ोसी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जिसेस उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों में कई समय से विवाद चल रहा था। आरोपी विजय शर्मा ने थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया है।

7 मई 2018

अनिल विज 1:02

आजादी का क्रेडिट बापू को देने पर खट्टर के मंत्री को है ये ऐतराज

20 नवंबर 2017

कांग्रेस 2:26

यूपी निकाय चुनाव: कांग्रेस नेताओं में छिड़ी 'जूता जंग'

4 नवंबर 2017

पंजाब 1:18

पंजाब में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, एक की मौत

16 अक्टूबर 2017

अंबाला 0:42

रात में एयरफोर्स के बेस पर हुई हलचल और जगुआर आसमान में

24 सितंबर 2017

Recommended

एडीए की 72वीं बोर्ड बैठक आज, मंडलायुक्त करेंगे अध्यक्षता
Aligarh

एडीए की 72वीं बोर्ड बैठक आज, मंडलायुक्त करेंगे अध्यक्षता

24 मई 2018

गभाना की ब्रेड फैक्ट्री पर छापा मैदा सील
Aligarh

गभाना की ब्रेड फैक्ट्री पर छापा मैदा सील

24 मई 2018

संस्कृत सीखना, बोलना अब होगा आसान : डॉ. शास्त्री
Aligarh

संस्कृत सीखना, बोलना अब होगा आसान : डॉ. शास्त्री

24 मई 2018

दूध, खोवा, पनीर, चटनी और माइक्रोनी सब में मिलावट मिली
Aligarh

दूध, खोवा, पनीर, चटनी और माइक्रोनी सब में मिलावट मिली

24 मई 2018

शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा
Aligarh

शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा

24 मई 2018

जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड बीमार
Aligarh

जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड बीमार

24 मई 2018

आज का मुद्दा
View more polls

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.