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अंबाला। विदेश भेजने का झांसा देकर एक परिवार के चार सदस्यों से सात लाख रुपये ठगने और उनके पासपोर्ट अपने पास रखने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने डेराबस्सी (मोहाली) स्थित फतेह इमीग्रेशन के संचालक दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।दयाल बाग निवासी पूर्व सैनिक की पत्नी बलजीत कौर ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि डेराबस्सी के अमरदीप नगर निवासी सतनाम सिंह और उसकी पत्नी हरिंदर कौर फतेह इमीग्रेशन के नाम से कार्यालय चलाते हैं।मार्च 2026 में दोनों ने उनके बेटे हरप्रीत सिंह को दो महीने में कनाडा का दो साल का वर्क वीजा दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और 23 मार्च को इकरारनामा भी किया गया।शिकायत के अनुसार, आरोपियों के कहने पर बलजीत कौर और उनकी बेटी ने अलग-अलग किस्तों में हरिंदर कौर के बैंक खाते में आरटीजीएस और ऑनलाइन माध्यम से छह लाख रुपये जमा कराए।इसके अलावा 13 जुलाई को सतनाम सिंह उनके घर पहुंचा और पति परमजीत सिंह का टूरिस्ट वीजा लगवाने के नाम पर एक लाख रुपये नकद लेकर गया। आरोपियों ने बेटे हरप्रीत, पति परमजीत, बेटी मनमोहन कौर और दामाद सुमित के पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए।