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अंबाला सिटी। छावनी में एक शातिर ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कारोबारी से 71,500 रुपये का सामान ठग लिया। आरोपी ने ऑनलाइन भुगतान का फर्जी प्रमाण दिखाकर व्यापारी के कर्मचारी से दो 55 इंच की एलईडी और दो साउंड बार हड़प लिए।पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देश पर सिटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लिहारसा गांव निवासी जसपाल सिंह कोर्ट रोड स्थित न्यू जसपाल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं। बीती दो अक्तूबर की शाम उनके फोन पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया।ट्रूकॉलर पर यह मैक मेहता (श्री श्याम एंटरप्राइजेज-एसी डीलर) के नाम से दिख रहा था। फोन करने वाले ने खुद को छावनी के दो होटलों का मालिक बताया। उसने होटल के लिए दो 55 इंच की एलईडी और बोट कंपनी के दो साउंड बार खरीदने की बात कही। सामान की कीमत 71 हजार रुपये तय हुई। छह अक्तूबर को जसपाल ने कर्मचारी कुलदीप को ई-रिक्शा में सामान लादकर छावनी के जीआरटी इन होटल भेजा।वहां सोनीपत निवासी दीपक मिला, जिसने खुद को सामान लेने वाला बताया। आरोपी ने फोन पर 71,500 रुपये एनईएफटी के जरिये भेजने और फर्जी भुगतान प्रमाण भेजने का दावा किया। इस पर भरोसा कर कर्मचारी ने सामान दीपक को सौंप दिया। बाद में जसपाल के खाते में रकम नहीं पहुंची और आरोपी का फोन बंद मिला।