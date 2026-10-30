फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   40 trees cut down from panchayat land; FIR registered

Ambala News: पंचायत की जमीन से 40 पेड़ काटे, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 30 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
40 trees cut down from panchayat land; FIR registered
अंबाला सिटी। सरकारी और पंचायती संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिर्जापुर ग्राम पंचायत की पंचायती जमीन से बिना अनुमति के 40 पेड़ काटने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन

मिर्जापुर निवासी प्रेमचंद ने 6 अक्तूबर को बीडीपीओ कार्यालय में एक शिकायत दी थी। आरोप लगाया गया था कि 5 अक्तूबर को राजेश द्वारा गांव की पंचायती जमीन से चुपचाप पेड़ काट लिए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद बीडीपीओ अंबाला-1 ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित ग्राम सचिव को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। 9 अक्तूबर को ग्राम सचिव राजीव कुमार, सफाई कर्मचारी सुशील कुमार, पंचायत पंच शिखा देवी और शिकायतकर्ता प्रेमचंद की संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा किया।
विज्ञापन

जांच में पाया गया कि मौके पर कुल 40 पेड़ (23 बड़े और 17 छोटे पेड़) अवैध रूप से काटे गए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पास कर आरोपी राजेश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव और मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बीडीपीओ ने 21 अक्तूबर को एसपी को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त पत्राचार के बाद थाना सदर में आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

जफल अली, जांच अधिकारी, थाना सदर, सिटी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed