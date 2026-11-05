Ambala News: छावनी क्षेत्र में लगेंगी 150 स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी परिषद बोर्ड ने छावनी क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मॉल रोड और स्टाफ रोड पर 150 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।इस पूरे प्रोजेक्ट की अंतिम कीमत 9,87,525 रुपये तय की गई है। मैसर्स इंडस कंप्यूटर्स को दो साल की ऑनसाइट वारंटी के साथ कार्य आदेश दिया गया है। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि यह कार्य छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। यह निर्णय छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक का संचालन सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल आनंद शर्मा ने किया। परियोजना के लिए जैम पोर्टल के तहत ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई थी। तकनीकी मूल्यांकन के बाद तीन बोलीदाताओं को योग्य पाया गया। वित्तीय बोलियां खोलने और रिवर्स नीलामी के बाद मैसर्स इंडस कंप्यूटर्स ने सबसे कम बोली लगाई थी।परियोजना का तकनीकी विवरणस्मार्ट स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण शामिल हैं। इसमें जीपीआरएस कंट्रोलर, फोटोसेल सेंसर और डिमिंग मॉड्यूल प्रमुख हैं। एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन किट भी इस प्रणाली का हिस्सा है। यह तकनीक रोशनी व्यवस्था को अधिक कुशल और नियंत्रित बनाएगी।निविदा प्रक्रियाइंजीनियरिंग विंग के अनुरोध पर जैम बिड के माध्यम से निविदा प्रक्रिया शुरू हुई थी। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने सभी तीन बोलीदाताओं को योग्य पाया। वित्तीय बोलियां खुलने के बाद रिवर्स नीलामी से एजेंसी का चयन किया गया। शुरुआत में इस एजेंडे को विचार-विमर्श के लिए स्थगित किया गया था। विस्तृत तकनीकी और वित्तीय समीक्षा के बाद बोर्ड ने अंतिम मंजूरी दी।