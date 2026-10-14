फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   13 lakh rupees duped by promising profits in crypto and stock market

Ambala News: क्रिप्टो और शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 13 लाख रुपये ठगे

Wed, 14 Oct 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
13 lakh rupees duped by promising profits in crypto and stock market
- हर महीने 9 प्रतिशत रिटर्न का दिया था लालच, चचेरे भाई सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। छावनी थाना क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेशनल शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक युवक से 13 लाख रुपये ठगे लिए। आरोपियों ने हर महीने 9 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा दिया और जमा पूंजी हड़प ली।
विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। श्रम, परिवहन एवं बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार के माध्यम से प्राप्त परिवाद और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और एक अन्य साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस को दी गई शिकायत में मोची मंडी निवासी दीपक कुमार ने बताया कि वह ऑटोमोबाइल पेंट रिपेयर और एसेसरीज का काम करता है। वर्ष 2023 में उसके चचेरे भाई जंडली के सावन विहार निवासी मनोज शर्मा ने उससे संपर्क किया। आरोपी ने दावा किया कि वह स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमा रहा है। आरोपी ने अपने साथी कैंट के न्यू प्रीत नगर निवासी निखिल और अपनी पत्नी शिखा के साथ मिलकर दीपक को इंटरनेशनल शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने झांसा दिया कि इससे वह जल्द ही करोड़पति बन जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपियों के लगातार झूठे आश्वासनों में आकर दीपक ने 18 नवंबर 2024 को अपनी और परिवार की गाढ़ी कमाई के 13 लाख रुपये एनईएफटी के माध्यम से मुख्य आरोपी मनोज शर्मा के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलने के बाद आरोपियों का रवैया बदल गया। जब अपना मूल निवेश और मुनाफा वापस मांगा, तो आरोपियों ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि उन्होंने सारा पैसा ठिकाने लगा दिया है।

----
सबूत मिटाने के लिए केवल व्हाट्सएप कॉल पर की बात
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए केवल व्हाट्सएप कॉल्स पर बात की और पैसों के लेनदेन से जुड़े तमाम चैट व मैसेज डिलीट कर दिए। मामले को उलझाने के लिए आरोपियों ने कुछ रकम वापस उसके खाते में भेजकर कैश में दोबारा अपने पास मंगवा ली थी। जांच अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसपी ऑफिस और मंत्रियों के दरबार में गुहार लगाने के बाद मामले की जांच की गई। बैंक स्टेटमेंट और बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित होने पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed