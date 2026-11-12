गोरखपुर: जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर जमकर चले लात-घूंसे और कुर्सियां, मारपीट के आराेपी छह बाल अपचारी पकड़े गए

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पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। नौ नवंबर की रात करीब 12:30 बजे हुई घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें लोग लात-घूंसों, कुर्सियों और बाइक के लेगगार्ड से मारपीट करते दिख रहे हैं। मामले में पुलिस ने छह बाल अपचारियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

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चिलुआताल थाना क्षेत्र से हुई थी विवाद की शुरुआत स्थानीय लोगों के अनुसार, विवाद की शुरुआत चिलुआताल थाना क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के युवक जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भाग निकले। मामले में पीपीगंज के हनुमंत नगर निवासी राहुल जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की रात वह अपने मित्र सोनू यादव और ताहिर के साथ टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान चार पहिया और दोपहिया वाहनों से करीब 15 से 20 लोग पहुंचे और बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।

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बीच-बचाव करने पहुंचे राहुल को भी पीटा बीच-बचाव करने पहुंचे राहुल को भी जमीन पर पटककर बाइक के लेगगार्ड और लोहे की रॉड से पीटा गया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। राहुल की तहरीर पर पीपीगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि छह बाल अपचारियों को पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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तीन वीडियो में दिखी मारपीट की अलग-अलग तस्वीरें घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आठ सेकंड के वीडियो में कुछ लोग लात-घूंसों और कुर्सी से मारपीट करते दिख रहे हैं। वहीं, 29 सेकंड के वीडियो में लेगगार्ड और कुर्सी लेकर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरे एक मिनट 28 सेकंड के वीडियो में टोल प्लाजा पर कुछ लोग खड़े होकर बातचीत करते दिखते हैं। इसी दौरान एक कार पहुंचती है, जिसमें से पांच लोग उतरते हैं और मारपीट में शामिल हो जाते हैं। वीडियो में एक व्यक्ति बाइक का लेगगार्ड और कई अन्य कुर्सियां लेकर हमला करते दिखाई दे रहा है।