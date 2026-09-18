Gorakhpur News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया युवक, मंदिर में शादी के बाद पीटकर निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 02:31 AM IST
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गीडा। थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोस के गांव का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि मंदिर में शादी करने के बाद वह किशोरी को अपने घर ले गया। कुछ दिन बाद मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गोपालपुर निवासी श्यामू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि युवक ने किशोरी से मंदिर में शादी की और इसके बाद उसे अपने घर ले गया।
पीड़िता के मुताबिक, 12 सितंबर को श्यामू ने उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। किसी तरह किशोरी अपने मायके पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर श्यामू के खिलाफ किशोरी को भगाकर ले जाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गोपालपुर निवासी श्यामू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि युवक ने किशोरी से मंदिर में शादी की और इसके बाद उसे अपने घर ले गया।
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पीड़िता के मुताबिक, 12 सितंबर को श्यामू ने उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। किसी तरह किशोरी अपने मायके पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर श्यामू के खिलाफ किशोरी को भगाकर ले जाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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