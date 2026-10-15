Gorakhpur News: छत से गिरकर घायल युवक की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

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जानकारी के अनुसार, भगौरा गांव निवासी श्याम बदन दो दिन पहले अपने घर की छत पर टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), सहजनवां ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।श्याम बदन के चार बच्चे हैं। इनमें आदित्य (15), अमित (13), प्रीतम (10) और बंटी (5) शामिल हैं। पिता की मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।