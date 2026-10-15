Gorakhpur News: हिंदी बाजार की सराफा मंडी में डीआरआई का छापा, सोना-चांदी के स्टॉक की जांच

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लखनऊ से आई टीम ने गोपी गली स्थित बुद्ध गलाई (एसकेआर) फर्म पर शाम करीब पांच बजे कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक संबंधित फर्म में लंबे समय से सोना-चांदी गलाने का काम होता है। पिछले कुछ समय से इसकी गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसी की नजर होने की चर्चा थी।बुधवार को गोपनीय सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम के पहुंचने से सराफा मंडी में हलचल मच गई। शुरुआत में कारोबारी छापे को लेकर आयकर, जीएसटी या कस्टम विभाग की कार्रवाई होने का अनुमान लगाते रहे। बाद में कार्रवाई डीआरआई की होने की जानकारी सामने आई।