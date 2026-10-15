Gorakhpur News: सीनियर सिटीजन केयर सेंटर में लगा स्वास्थ्य शिविर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:15 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:15 AM IST
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गोरखपुर। सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, सिविल लाइंस में मंगलवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर अपोलोमेडिक्स हॉस्पिटल, लखनऊ की तरफ से लगाया गया।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हड्डियों की मजबूती बीएमडी जांच, ऑस्टियोपोरोसिस जांच, बीपी जांच की सुविधा उपलब्ध रही। साथ ही हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर मिश्रा ने मरीजों को परामर्श दिया।
इस अवसर पर सेंटर के संरक्षक गिरजा शंकर तिवारी, अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, संचालक नर्वदेश्वर पांडे, संयोजक अशोक मिश्र, सचिव राजन श्रीवास्तव, व्यवस्थापक प्रमोद द्विवेदी, इंजीनियर आरपी तिवारी, डॉ. फारूकी, कृष्ण कुमार शुक्ला सहित अधिकांश सदस्य मौजूद रहे।
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शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हड्डियों की मजबूती बीएमडी जांच, ऑस्टियोपोरोसिस जांच, बीपी जांच की सुविधा उपलब्ध रही। साथ ही हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपांकर मिश्रा ने मरीजों को परामर्श दिया।
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इस अवसर पर सेंटर के संरक्षक गिरजा शंकर तिवारी, अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, संचालक नर्वदेश्वर पांडे, संयोजक अशोक मिश्र, सचिव राजन श्रीवास्तव, व्यवस्थापक प्रमोद द्विवेदी, इंजीनियर आरपी तिवारी, डॉ. फारूकी, कृष्ण कुमार शुक्ला सहित अधिकांश सदस्य मौजूद रहे।
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