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जानकारी के अनुसार, नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुख्यालय गौर और कस्टम सिक्योरिटी गार्ड गौर की संयुक्त टीम मंगलवार को सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कनुपट्टी बॉर्डर पर एक युवक सुरक्षाकर्मियों को देखकर झोला फेंककर भागने लगा। टीम ने झोले की तलाशी ली तो उसमें 27 कारतूस मिले। जवानों ने सभी कारतूस कब्जे में ले लिए। विज्ञापन

जिला प्रहरी कार्यालय गौर के डीएसपी लक्ष्मण शाही के अनुसार, बरामद कारतूस 9 एमएम के प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस युवक की पहचान करने के साथ ही कारतूस के स्रोत और उन्हें सीमा क्षेत्र में रखने के उद्देश्य का पता लगा रही है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुख्यालय गौर और कस्टम सिक्योरिटी गार्ड गौर की संयुक्त टीम मंगलवार को सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कनुपट्टी बॉर्डर पर एक युवक सुरक्षाकर्मियों को देखकर झोला फेंककर भागने लगा। टीम ने झोले की तलाशी ली तो उसमें 27 कारतूस मिले। जवानों ने सभी कारतूस कब्जे में ले लिए।जिला प्रहरी कार्यालय गौर के डीएसपी लक्ष्मण शाही के अनुसार, बरामद कारतूस 9 एमएम के प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस युवक की पहचान करने के साथ ही कारतूस के स्रोत और उन्हें सीमा क्षेत्र में रखने के उद्देश्य का पता लगा रही है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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कपिलवस्तु(सिद्धार्थनगर)। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के रौतहट जिले में मंगलवार को गश्त के दौरान 27 कारतूस बरामद हुए। गौर नगरपालिका वार्ड नंबर एक के कनुपट्टी सीमा क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों को देखकर एक युवक झोला फेंककर फरार हो गया। झोले की तलाशी लेने पर उसमें 9 एमएम के 27 कारतूस मिले। घटना के बाद नेपाली सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है।