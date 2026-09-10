Gorakhpur News: पिकअप-बाइक की सीधी टक्कर में युवक की मौत

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जंगल कौड़िया। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया-तुर्कवलिया जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार को पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर में युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान जंगल कौड़िया के टोला मुबारकपुर निवासी सत्यम गौड़ (18) के रूप में हुई।जानकारी के अनुसार, नयनसर निवासी पिकअप चालक बुधवार दोपहर करीब दो बजे चोकर लेने बरगदवा जा रहा था। इसी दौरान सत्यम बाइक से अपने घर मुबारकपुर लौट रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के समीप दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार उछलकर पिकअप के नीचे जा गिरा जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी।हादसे की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायल सत्यम को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन के अनुसार, सत्यम दो भाई-बहन थे। कुछ वर्ष पहले उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी।पीपीगंज थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि घायल को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक तहरीर नहीं मिली है। पिकअप चालक से पूछताछ की जा रही है।