Gorakhpur News: सड़क हादसों में घायल युवक की मौत, दूसरा गंभीर

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पहली घटना में गोला थाना क्षेत्र के विशुनपुर राजा निवासी विजयलक्ष्मी ने बताया कि उनका बेटा प्रिंस शर्मा (22) तीन अक्तूबर को मोटरसाइकिल से गोरखपुर शहर में काम करने जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे सेवई बाजार में चार पहिया वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज और फिर ट्रांसपोर्टनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले में 28 अक्तूबर को पुलिस को तहरीर दी गई।दूसरी घटना में बांसगांव थाना क्षेत्र के देवराड़ गांव निवासी रामसिंगार ने बताया कि उनका 21 वर्षीय पौत्र आर्यन 24 अक्तूबर को गोरखपुर से घर लौट रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे महावीर छपरा चौराहे से आगे सड़क किनारे कौड़ीराम की तरफ से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। उसे गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर अगले दिन लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में 28 अक्तूबर की रात करीब दो बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेलीपार थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।