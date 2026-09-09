Gorakhpur News: बाइक में आग लगाते समय झुलसे युवक की मौत, छह पर रिपोर्ट

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राजन का ससुराल सहजनवां थाना क्षेत्र के मिनवां गांव में है। आरोप है कि तीन सितंबर की शाम राजन नशे की हालत में ससुराल पहुंचा था। वहां उसने बाइक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से वह भी गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। विज्ञापन

घटना के बाद राजन की पत्नी ने उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब राजन की मौत के बाद उसके भाई जितेंद्र मद्धेशिया की तहरीर पर पुलिस ने ससुर, पत्नी प्रीति गुप्ता, अमित, गोलू और दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। विज्ञापन विज्ञापन

थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि जितेंद्र की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

राजन का ससुराल सहजनवां थाना क्षेत्र के मिनवां गांव में है। आरोप है कि तीन सितंबर की शाम राजन नशे की हालत में ससुराल पहुंचा था। वहां उसने बाइक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से वह भी गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।घटना के बाद राजन की पत्नी ने उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब राजन की मौत के बाद उसके भाई जितेंद्र मद्धेशिया की तहरीर पर पुलिस ने ससुर, पत्नी प्रीति गुप्ता, अमित, गोलू और दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि जितेंद्र की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

सहजनवां। ससुराल में शराब के नशे में बाइक में आग लगाते समय झुलसे चिलुआताल थाना क्षेत्र के दरघाट निवासी राजन मद्धेशिया की सोमवार को बीआरडी मेडिकल काॅलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर सहजनवां पुलिस ने मिनवां निवासी ससुर अंगद मद्धेशिया, पत्नी प्रीति गुप्ता, अमित, गोलू और दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।