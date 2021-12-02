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Gorakhpur News: दुर्गा पूजा मेले में युवक पर चाकू से हमला, अफरा-तफरी

Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
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Youth attacked with a knife at Durga Puja fair; chaos ensues
गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल का चल रहा इलाज
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हाटा। दुर्गा पूजा मेले में घूमने गए एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
यह घटना सोमवार की आधी रात के आसपास हुई। हाटा नगर के वार्ड संख्या एक बाघनाथ परागपुर निवासी विक्की यादव (18) अपने भाई के साथ दुर्गा पूजा का मेला घूमने गया था। मेले से लौटते समय करमहा रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में विक्की यादव गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हमले के पीछे युवकों की आपसी गुटबाजी बताई जा रही है।
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घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हाटा ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल गोरखपुर रेफर कर दिया। हाटा के कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आ चुका है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद करने वाले युवकों पर नजर रखी जा रही है।
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