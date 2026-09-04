Gorakhpur News: फंदे से लटका मिला युवती का शव

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गांव निवासी युवक की बेटी बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। बृहस्पतिवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन ने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। युवती फंदे से लटक रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर युवती के शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।ग्रामीणों के मुताबिक, युवती का रिश्ते के भाई से प्रेम प्रसंग था। करीब तीन माह पहले यह मामला थाने तक भी पहुंचा था। उस समय युवक नाबालिग था, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। गांव में दोनों के शिव मंदिर में शादी करने की भी चर्चा है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही युवती की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।