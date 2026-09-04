Gorakhpur News: फंदे से लटका मिला युवती का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
हरपुर बुदहट (गोरखपुर)। हरपुर बुदहट इलाके एक गांव में बृहस्पतिवार सुबह 20 वर्षीय युवती का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची हरपुर बुदहट पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना को लेकर गांव में प्रेम प्रसंग की चर्चा है, हालांकि पुलिस को अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।
गांव निवासी युवक की बेटी बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। बृहस्पतिवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन ने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। युवती फंदे से लटक रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर युवती के शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
ग्रामीणों के मुताबिक, युवती का रिश्ते के भाई से प्रेम प्रसंग था। करीब तीन माह पहले यह मामला थाने तक भी पहुंचा था। उस समय युवक नाबालिग था, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। गांव में दोनों के शिव मंदिर में शादी करने की भी चर्चा है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही युवती की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव निवासी युवक की बेटी बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। बृहस्पतिवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन ने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। युवती फंदे से लटक रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पाठक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर युवती के शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
विज्ञापन
ग्रामीणों के मुताबिक, युवती का रिश्ते के भाई से प्रेम प्रसंग था। करीब तीन माह पहले यह मामला थाने तक भी पहुंचा था। उस समय युवक नाबालिग था, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। गांव में दोनों के शिव मंदिर में शादी करने की भी चर्चा है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही युवती की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन