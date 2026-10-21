गोरखपुर: सीढ़ियों से गिरकर लकड़ी व्यापारी की मौत, कमरे में मिलीं शराब की 25 से अधिक पैकेट

कोतवाली क्षेत्र में एक घर के अंदर लकड़ी व्यापारी मनोज विश्वकर्मा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सीढ़ियों से गिरने के कारण व्यापारी की मौत होने की आशंका जताई गई है।

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