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Gorakhpur News: गो-तस्करी का वांछित बलिया से गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:20 AM IST
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Wanted individual in cow-smuggling case arrested from Ballia
बड़हलगंज(गोरखपुर)। गो-तस्करी के मामले में चार माह से फरार चल रहे वांछित आरोपी को बड़हलगंज पुलिस ने शनिवार को बलिया से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बलिया जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र के शिवपुर दीयर नई बस्ती बयासी निवासी अनूप यादव (24) पुत्र देवेंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी।
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पुलिस के अनुसार, बीते नौ सितंबर को बड़हलगंज पुलिस ने गो-तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन पिकअप वाहनों से 18 गोवंश बरामद किए थे। इनमें 12 गाय और छह बछड़े शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अनूप यादव अपने अन्य साथियों के साथ अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
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शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में मौजूद है। इस पर प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दुबहड़ क्षेत्र स्थित गांव में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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