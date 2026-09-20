Gorakhpur News: विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय पहुंचे गोरखपुर गीतावाटिका के कार्यक्रम में हुए शामिल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:39 AM IST
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गोरखपुर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय अपने एक दिवसीय प्रवास में शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। वह गीता वाटिका में राधा जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके बाद वह विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता व प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी के आवास पर गए जहां पर उन्हें परिवार वालों का हाल-चाल लिया। ज्ञात हो विगत दो महीने पूर्व दुर्गेश त्रिपाठी के बड़े भाई का आकस्मिक निधन हो गया था। वहां पर उनकी स्मृति में चंपत राय ने पौध रोपण किया।
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