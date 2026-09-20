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Gorakhpur News: 23 को आएगी टीम, सेबी को ऑनलाइन भेजेगी दस्तावेज

Sun, 20 Sep 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:42 AM IST
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The team will arrive on the 23rd and submit documents to SEBI online.
गोरखपुर। नगर निगम की ओर से 80 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बॉन्ड से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चार सदस्यीय टीम तीन दिनों के लिए 23 सितंबर को नगर निगम पहुंचेगी। टीम तीन दिनों तक निगम में रहकर जरूरी दस्तावेजों को सेबी के पास ऑनलाइन भेजेगी। इसके बाद करीब 20 दिन में नगर निगम को बॉन्ड की रकम मिल जाएगी।
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नगर निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, चार सदस्यीय टीम 23 सितंबर को आएगी और तीन दिन तक नगर निगम में रहकर दस्तावेजों को ऑनलाइन भेजेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके बाद बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और करीब 20 दिन में रकम मिलने की संभावना है।
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बता दें कि नगर निगम को बॉन्ड के लिए डबल ए रेटिंग मिल चुकी है। इससे निगम को बॉन्ड की 80 करोड़ रुपये की रकम पर अपेक्षाकृत कम ब्याज देना होगा। निगम अधिकारियों के अनुसार, इससे वित्तीय बोझ कम रखने में मदद मिलेगी।
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बॉन्ड से मिलने वाली रकम से जलकल भवन में कामर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम की योजना इस परियोजना से आय बढ़ाने की भी है।
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