Gorakhpur News: मोरंग लदे ट्रालर ने नौवीं की छात्रा को रौंदा, मौत

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हादसे की सूचना मिलते ही छात्रा की मां अमरावती देवी, बहन और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। संजू का क्षत-विक्षत शव देखकर परिजन बदहवास हो गए। मां और बहन की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार में मातम पसर गया। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि छात्रा की मां की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ट्रालर को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलते ही छात्रा की मां अमरावती देवी, बहन और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। संजू का क्षत-विक्षत शव देखकर परिजन बदहवास हो गए। मां और बहन की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार में मातम पसर गया। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि छात्रा की मां की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ट्रालर को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी करमैनी घाट। कैंपियरगंज-करमैनी मार्ग पर भगवानपुर गांव के पास बुधवार सुबह मोरंग लदे तेज रफ्तार ट्रालर ने कक्षा नौ की छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर, हादसे के बाद भाग रहे ट्रालर चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वाहन को कब्जे में ले लिया है। गुलरिहा गांव निवासी जितेंद्र की 15 वर्षीय पुत्री संजू बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे घर से भैंसला स्थित इंटर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। वह कैंपियरगंज-करमैनी मार्ग पर भगवानपुर गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान कैंपियरगंज की ओर से मोरंग लादकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रालर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि संजू की मौके पर ही मौत हो गई।