Gorakhpur News: धनतेरस की भीड़ में बेपटरी हुई यातायात व्यवस्था, जाम से जूझे लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, धनतेरस पर सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी थी। दोपहर होते-होते गोलघर, घंटाघर, आर्यनगर और रेती-नखास की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान के तहत कई मार्गों पर तीन पहिया वाहनों, लोडर और अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद वाहन चालक प्रतिबंधित रास्तों पर पहुंचते रहे। इससे बाजारों के आसपास सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।बाजारों में पैदल चलना भी हुआ मुश्किलघंटाघर, आर्यनगर, रेती और नखास में खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों की भारी भीड़ ने यातायात की रफ्तार पूरी तरह रोक दी। कई जगहों पर हालात ऐसे हो गए कि लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं, असुरन, नौसड़, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर और कूड़ाघाट में भी दिनभर वाहन रेंगते रहे। बैक रोड पर भी जाम की स्थिति बनी रही। प्रमुख चौराहों पर एक तरफ से वाहनों को निकालने की कोशिश में दूसरी तरफ का आवागमन बाधित होता रहा। बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ ही रोजमर्रा के काम से घरों से निकले लोगों को भी जाम का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक वाहनों की कतार में फंसे रहे। धनतेरस की खरीदारी के उत्साह के बीच शहर की सड़कों पर जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देर रात तक कई प्रमुख इलाकों में यातायात सामान्य नहीं हो सका।