परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में गोरखपुर से अयोध्या के लिए 45 और वाराणसी के लिए 20 बसें चल रही हैं। अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगी।



क्षेत्रीय प्रबंधक लवकुमार सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों का संचालन सुचारू रखने की व्यवस्था की गई है।