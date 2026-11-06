Gorakhpur News: धनतेरस-दिवाली पर तीन दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

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गोरखपुर। धनतेरस और दिवाली पर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने तीन दिन के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। छह, सात और आठ नवंबर को सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक शहर के प्रमुख बाजारों और उनसे जुड़े मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा।इस दौरान गोलघर, घंटाघर, रेती, नखास समेत प्रमुख बाजारों की ओर जाने वाले कई रास्तों पर लोडर, ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, खरीदारी के लिए आने वाले चार पहिया और दोपहिया वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करना होगा। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।