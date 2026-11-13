गोरखपुर: तीन सूचियां, तीन आंकड़े... 10.10 लाख का अंतर, 17 नवंबर से तीन हजार बीएलओ तलाशेंगे अंतर

ग्राम बड़ैला के पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश कहते हैं, जब तक सभी की एक सूची नहीं बनेगी यह अंतर रहेगा। विधानसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है, मतदाता सूची को परखने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के बूथ प्रभारियों की होती है। वे ज्यादा रुचि दिखाते नहीं है।



नगर निगम के नामित पार्षद आलोक सिंह विशेन का कहना है कि मतदाता सूची का सही से पुनरीक्षण न होना सबसे बड़ा कारण है। एक ही व्यक्ति का कई वार्डों में नाम है, इससे भी मतदाता सूची में संख्या बढ़ जाती है। मृतकों के नाम भी नहीं हटे हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तभी बीएलओ आते हैं। जैसे-तैसे काम करते हैं। सूची में नाम जुड़ते ज्यादा हैं और कटते कम हैं।