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Gorakhpur News: छत के रास्ते घर में घुसे चोर, नकदी और जेवर समेटे

Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
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Thieves entered the house through the roof and made off with cash and jewelry.
जानीपुर। गोला थाना क्षेत्र के पड़ौली चौराहे पर 13 नवंबर की रात चोर छत के रास्ते एक मकान में घुस गए। चोर नकदी, सोने की चेन और सिगरेट समेत करीब एक लाख रुपये का सामान समेट ले गए। घटना की जानकारी 14 नवंबर की सुबह हुई। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध के दिखाई देने की बात कही है।
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परसा उर्फ अगलगवा निवासी सुरेश पाल पुत्र कोमल पाल की पड़ौली चौराहे पर मकान में किराना की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात करीब एक बजे चोर पड़ोसियों की छत के रास्ते उनके घर में दाखिल हुए। चोर 70 हजार रुपये नकद, उनकी मां के कमरे में रखे पर्स से सोने की दो चेन और चार हजार रुपये तथा दुकान से सिगरेट ले गए।गोला कोतवाल सीपी पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाद
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