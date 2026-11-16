Gorakhpur News: छत के रास्ते घर में घुसे चोर, नकदी और जेवर समेटे

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परसा उर्फ अगलगवा निवासी सुरेश पाल पुत्र कोमल पाल की पड़ौली चौराहे पर मकान में किराना की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात करीब एक बजे चोर पड़ोसियों की छत के रास्ते उनके घर में दाखिल हुए। चोर 70 हजार रुपये नकद, उनकी मां के कमरे में रखे पर्स से सोने की दो चेन और चार हजार रुपये तथा दुकान से सिगरेट ले गए।गोला कोतवाल सीपी पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाद विज्ञापन

परसा उर्फ अगलगवा निवासी सुरेश पाल पुत्र कोमल पाल की पड़ौली चौराहे पर मकान में किराना की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात करीब एक बजे चोर पड़ोसियों की छत के रास्ते उनके घर में दाखिल हुए। चोर 70 हजार रुपये नकद, उनकी मां के कमरे में रखे पर्स से सोने की दो चेन और चार हजार रुपये तथा दुकान से सिगरेट ले गए।गोला कोतवाल सीपी पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संवाद

जानीपुर। गोला थाना क्षेत्र के पड़ौली चौराहे पर 13 नवंबर की रात चोर छत के रास्ते एक मकान में घुस गए। चोर नकदी, सोने की चेन और सिगरेट समेत करीब एक लाख रुपये का सामान समेट ले गए। घटना की जानकारी 14 नवंबर की सुबह हुई। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध के दिखाई देने की बात कही है।