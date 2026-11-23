चिलुआताल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के केबिन से एक लाख 41 हजार 819 रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोपी पेट्रोल पंप मालिक के बारे में पूछताछ करने के बहाने केबिन में दाखिल हुआ और कर्मचारी को बातचीत में उलझाकर काउंटर की दराज में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

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घटना 11 नवंबर की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दो बार केबिन के अंदर आता-जाता दिखाई दे रहा है। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। वह कर्मचारी से बातचीत करता रहा और मौका मिलते ही दराज में रखी बिक्री की पूरी रकम लेकर निकल गया।

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