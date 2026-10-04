Gorakhpur News: छुट्टा पशुओं को बनाते थे निशाना, घर तक पहुंचाते थे बीफ

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पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े तीन-चार अन्य लोगों को चिह्नित किया है। आजाद की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार आजाद पहले आजमगढ़ और कुशीनगर से मांस लाकर सप्लाई करता था। वर्ष 2024 में गोला में पकड़े जाने के बाद वह पीपीगंज स्थित अपने ससुराल में रहने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने इलाके में छुट्टा पशुओं को पकड़कर कटना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले गोला में एक त्योहार के दौरान आजाद की राजू से मुलाकात हुई थी। इसके बाद राजू भी उसके संपर्क में आ गया।पुलिस के मुताबिक आजाद पशुओं को काटता था जबकि राजू और उसका चाचा नुरुल हसन मांस ग्राहकों तक पहुंचाते थे। अब्दुल के पहली बार इस धंधे में शामिल होने की बात सामने आई है।उरुवा तक पगडंडियों से पहुंचते थे बीफसूत्रों के मुताबिक गोला क्षेत्र में कटे मांस को पगडंडियों और संपर्क मार्गों के जरिये उरुवा क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। वहां स्थानीय ग्राहकों के अलावा आसपास के इलाकों में भी इसकी सप्लाई होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि आसपास के गांवों में रविवार, बुधवार और शुक्रवार को पशुओं के काटने की गतिविधियां होती थीं। परसा उर्फ अगलगहवा में फायर स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर खाली स्थान पर भी ऐसी गतिविधियां होने की बात कही जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार भोर में पशुओं को काटा जाता था। कुछ मांस मौके पर ही बेचा जाता था जबकि बाकी आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। घटनास्थल के आसपास मांस पकाने की भट्ठी, प्याज के छिलके और शराब की खाली बोतलें मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है।वर्जनइस धंधे में शामिल स्थानीय लोगों को भी चिह्नित किया गया है। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।- दिनेश पुरी, एसपी साउथ