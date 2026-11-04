Gorakhpur News: आज और कल दो पालियों में होगी रेट

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चार नवंबर को सुबह की पाली में हिंदी, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास की परीक्षा होगी। शाम की पाली में भूगोल, विधि, दृश्य कला, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान और दर्शनशास्त्र के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।पांच नवंबर को सुबह की पाली में कृषि, गणित, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। शाम की पाली में प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास, रक्षा अध्ययन और फार्मेसी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में कराई जाएगी।