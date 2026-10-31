फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The Municipal Commissioner inspected the sanitation system, as well as drain and road construction works.

Gorakhpur News: संझाई वार्ड में खाली प्लॉटों में मिला कूड़े का ढेर, सफाई निरीक्षक को चेतावनी

Sat, 31 Oct 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 31 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
The Municipal Commissioner inspected the sanitation system, as well as drain and road construction works.
- नगर आयुक्त ने सफाई व्यवस्था, नाला और सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण
विज्ञापन

- प्रतिदिन सुबह 10 बजे के बाद सेकेंड शिफ्ट में भी सफाई कराने के निर्देश




गोरखपुर। नगर आयुक्त अजय जैन ने शुक्रवार को वार्ड संख्या 13 संझाई में सफाई व्यवस्था, नाला और सड़क निर्माण कार्यों के साथ पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खाली प्लॉटों में कूड़ा भरा मिला तो कई जगह सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगा मिला। इस पर नगर आयुक्त ने सफाई निरीक्षक श्रवण सोनकर को सख्त निर्देश दिए कि पूरे वार्ड का बीटवार रोस्टर तैयार कर उसके अनुसार प्रतिदिन सफाई कराई जाए।

उन्होंने खाली प्लॉटों में पड़े कूड़े और नालियों की सफाई के लिए सुबह 10 बजे के बाद सेकेंड शिफ्ट में भी सफाईकर्मियों को लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत डीपी एजुकेशन से अनिरुद्ध यादव के मकान होते हुए गायत्री एकेडमी तक और तान्या ट्रेडर्स के पास शिखा गिरी के मकान से एएस अंसारी के मकान होते हुए मेहदी हसन के घर तक बन रही सीसी सड़क और आरसीसी नाली का काम देखा।
विज्ञापन

अफसर के मकान से रूपेश के मकान तक सहित अन्य गलियों में सड़क, साइड पटरी और नाला निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता अमरनाथ, जोनल अधिकारी संतोष गुप्ता और जोनल सेनेटरी अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed