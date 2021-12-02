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Gorakhpur News: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 16 को जारी होगी

Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
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The final list of UP Board examination centers will be released on the 16th.
गोरखपुर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रस्तावित केंद्रों को लेकर आई सभी 175 आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि छह नवंबर थी। जिला स्तर पर सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद संशोधित सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
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अब बोर्ड 16 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कर सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अंतिम सूची बोर्ड स्तर से जारी की जाएगी।
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