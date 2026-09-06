Gorakhpur News: 44 केंद्रों पर जिले में आज होगी प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:34 AM IST
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गोरखपुर। प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा-2026 रविवार को जिले के 44 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें 19,496 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दो पालियों में होने वाली परीक्षा की निगरानी के अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे।
नोडल परीक्षा अधिकारी एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा सुबह नौ बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से पांच बजे तक होगी। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निर्धारित केंद्रों पर समय से पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच करें।
परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं।
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नोडल परीक्षा अधिकारी एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा सुबह नौ बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से पांच बजे तक होगी। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निर्धारित केंद्रों पर समय से पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच करें।
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परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं।
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