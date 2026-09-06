फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Teachers' Day Celebrated at DVNLT

Gorakhpur News: डीवीएनएलटी में मनाया गया शिक्षक दिवस

Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Teachers' Day Celebrated at DVNLT
गोरखपुर। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीएड-एमएड के छात्राध्यापकों ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन के दौरान महाविद्यालय की अध्यक्ष डॉ. अनीता सिंह ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के लिए समर्पित किया था। शिक्षक समाज के वास्तविक निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन

छात्राध्यापकों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उनके योगदान को याद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटक की प्रस्तुतियां हुईं। खास तौर पर ‘गुरु बिन ज्ञान न उपजै’ विषय पर प्रस्तुत कार्यक्रमों ने गुरु-शिष्य परंपरा और शिक्षक के महत्व को प्रभावी ढंग से सामने रखा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed