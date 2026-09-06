Gorakhpur News: डीवीएनएलटी में मनाया गया शिक्षक दिवस

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छात्राध्यापकों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उनके योगदान को याद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटक की प्रस्तुतियां हुईं। खास तौर पर ‘गुरु बिन ज्ञान न उपजै’ विषय पर प्रस्तुत कार्यक्रमों ने गुरु-शिष्य परंपरा और शिक्षक के महत्व को प्रभावी ढंग से सामने रखा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। विज्ञापन

छात्राध्यापकों ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उनके योगदान को याद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटक की प्रस्तुतियां हुईं। खास तौर पर ‘गुरु बिन ज्ञान न उपजै’ विषय पर प्रस्तुत कार्यक्रमों ने गुरु-शिष्य परंपरा और शिक्षक के महत्व को प्रभावी ढंग से सामने रखा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

गोरखपुर। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीएड-एमएड के छात्राध्यापकों ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन के दौरान महाविद्यालय की अध्यक्ष डॉ. अनीता सिंह ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के लिए समर्पित किया था। शिक्षक समाज के वास्तविक निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।