फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Teachers' anger over the old pension scheme intensifies; a massive rally to be held in Lucknow on the 25th.

Gorakhpur News: पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों का आक्रोश बढ़ा, 25 को लखनऊ में होगी बड़ी रैली

Sun, 13 Sep 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Teachers' anger over the old pension scheme intensifies; a massive rally to be held in Lucknow on the 25th.
गोरखपुर। पुरानी पेंशन बहाली और टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 25 सितंबर को लखनऊ में प्रस्तावित विशाल रैली को सफल बनाने के लिए अटेवा की ओर से गोरखपुर जिले में शिक्षक-कर्मचारियों के बीच जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। संगठन ने रैली में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अटेवा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने से शिक्षक-कर्मचारियों का बुढ़ापा असुरक्षित हो गया है। इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। पदाधिकारी शिक्षकों और कर्मचारियों से संपर्क कर उन्हें आंदोलन की मांगों और रैली के उद्देश्य से अवगत करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed