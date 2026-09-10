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यूपी: कोचिंग में शिक्षक ने छात्रा को किया किस, भाई ने टीचर को पीटा; टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोका था

Thu, 10 Sep 2026 01:47 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 10 Sep 2026 01:47 PM IST
सार

गोरखपुर के सोमाहिया के कोचिंग सेंटर में एक्स्ट्रा क्लास के बहाने शिक्षक ने एक छात्रा को रोक लिया। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को किस किया। मौके पर पहुंचे भाई ने शिक्षक की पिटाई कर दी। आरोपी ने कहा कि ये मेरी बहन जैसी है, रक्षा बंधन पर राखी भी बांधती है।

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Teacher kisses student at coaching centre in Gorakhpur girl brother beat up the teacher
फाइल फोटो - फोटो : AI

विस्तार
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गोरखपुर के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के सोमाहिया स्थित एक कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक शिक्षक छात्रा को किस करते नजर आ रहा है। 
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छात्रा के भाई ने मौके पर उसे पकड़ लिया और शिक्षक को कई थप्पड़ जड़ दिए। जानकारी के अनुसार, राजपुर में एक कंप्यूटर सेंटर है। बुधवार को क्लास खत्म होने के बाद टेकर ने छात्रा को रोक लिया। आरोप है कि वह छात्रा को किस कर रहा था। 
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इसी दौरान उसका भाई कुछ युवकों के साथ वहां पहुंच गया। पूछने पर शिक्षक ने बताया कि 'ये मेरी बहन जैसी है, रक्षा बंधन पर राखी भी बांधती है। आज एस्ट्रा क्लास के लिए रोक लिया था। 
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वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, वीडियो की सत्यता, घटना की वास्तविक स्थिति और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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