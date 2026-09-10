यूपी: कोचिंग में शिक्षक ने छात्रा को किया किस, भाई ने टीचर को पीटा; टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोका था

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छात्रा के भाई ने मौके पर उसे पकड़ लिया और शिक्षक को कई थप्पड़ जड़ दिए। जानकारी के अनुसार, राजपुर में एक कंप्यूटर सेंटर है। बुधवार को क्लास खत्म होने के बाद टेकर ने छात्रा को रोक लिया। आरोप है कि वह छात्रा को किस कर रहा था।इसी दौरान उसका भाई कुछ युवकों के साथ वहां पहुंच गया। पूछने पर शिक्षक ने बताया कि 'ये मेरी बहन जैसी है, रक्षा बंधन पर राखी भी बांधती है। आज एस्ट्रा क्लास के लिए रोक लिया था।