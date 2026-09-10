फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Students from three North Eastern Railway schools showcased their talent.

Gorakhpur News: पूर्वोत्तर रेलवे के तीन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Students from three North Eastern Railway schools showcased their talent.
गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक विभाग के तत्वावधान में बुधवार को रेलवे प्रेक्षागृह में अंतर रेलवे स्कूल-सह-पाठ्यचर्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यालय स्थित एनई रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एनई रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल और एनई रेलवे बालिका इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
विज्ञापन


प्रतियोगिता छह से आठ, नौ से 10 और 11 से 12 कक्षा वर्गों के बीच विभिन्न विधाओं में आयोजित की गई। इसमें शास्त्रीय और लोकनृत्य, सुगम संगीत, भाषण, निबंध लेखन, कविताओं की अंत्याक्षरी और विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं हुईं। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां दीं।
विज्ञापन


कविताओं की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता विशेष आकर्षण रही। विद्यार्थियों की जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों और प्रतिभागियों में उत्साह भर दिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य रेलवे विद्यालयों के विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के साथ उनमें टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर की ओर से बृहस्पतिवार को रेलवे प्रेक्षागृह में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed