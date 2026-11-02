फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Street vendors to get a dedicated space; 'model vending zones' set to transform the city's landscape.

Gorakhpur News: पटरी दुकानदारों को मिलेगा अपना ठिकाना, मॉडल वेंडिंग जोन से बदलेगी शहर की सूरत

Mon, 02 Nov 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 02 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Street vendors to get a dedicated space; 'model vending zones' set to transform the city's landscape.
गोरखपुर। पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित कारोबार की जगह देने के लिए धर्मशाला और ट्रांसपोर्टनगर में वेंडिंग जोन विकसित करने का काम शुरू हो गया है। धर्मशाला में नया वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टनगर में बेकार पड़े पुराने वेंडिंग जोन का सुंदरीकरण कराया जा रहा है।
विज्ञापन


इसको लेकर अमर उजाला की ओर से खबर मंशा सही, लोकेशन गलत...वेंडिंग जोन शो पीस शीर्षक से आठ जुलाई को प्रकाशित की गई थी। इसके लिए योजना बनाने के बाद अब कार्य शुरू किया गया है। ट्रांसपोर्टनगर में लंबे समय से अनुपयोगी पड़े वेंडिंग जोन को नया स्वरूप देने का काम शुरू हो गया है। सुंदरीकरण के बाद यहां पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित जगह मिल सकेगी। नगर निगम का उद्देश्य पुराने वेंडिंग जोन को उपयोगी बनाकर दुकानदारों को वहां बसाना है।
विज्ञापन


वहीं, धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे से असुरन तक विस्थापित रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को बसाने के लिए करीब 180 मीटर क्षेत्र में वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम और डूडा की संयुक्त टीम ने धर्मशाला पुल के नीचे से रेलवे कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग तक सर्वे कर भूमि का आकलन किया था। अब इसकी डिजाइन के आधार पर विकास कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। वेंडिंग जोन बनने से दुकानदारों को निर्धारित स्थान मिलेगा और धर्मशाला बाजार में सड़क किनारे लगने वाली दुकानों से होने वाली परेशानी कम होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


आंबेडकर चौराहा स्थित वेंडिंग जोन को भी नया रूप दिया जाएगा। शास्त्री चौक स्थित चकबंदी कार्यालय के बगल में वेंडिंग जोन में इंटरलॉकिंग कराई जाएगी और रात में रोशनी के लिए हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। रुस्तमपुर वेंडिंग जोन में भी मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी। इसके साथ ही नगर निगम के सभी वेंडिंग जोन में आकर्षक सूचना पट लगाए जाएंगे। पटरी दुकानदारों के लिए नगर निगम में एक समान डिजाइन के मॉडल कार्ट भी तैयार किए जा रहे हैं।


नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि वेंडिंग जोन विकसित होने से पटरी दुकानदारों को सम्मानजनक स्थान मिलेगा। सड़कों से अतिक्रमण कम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।
------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed