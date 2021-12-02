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Gorakhpur News: मछुआरे की आंखों में मिर्च झोंककर चार सोने की चेन और नकदी लूटी

Thu, 12 Nov 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:33 AM IST
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Six miscreants, who arrived on three motorcycles, beat three people with iron rods and sticks.
- तीन बाइक से पहुंचे छह बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडों से तीन लोगों को पीटा
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- सनहा ताल के किनारे मछलियों की रखवाली कर रहे थे पीड़ित


खोराबार। थाना क्षेत्र के सनहा गांव में बदमाशों ने मछुआरे और उसके दो मजदूरों पर हमला कर लूटपाट की। तीन बाइक से पहुंचे छह युवकों ने तीनों की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया। इसके बाद लोहे की रॉड और डंडों से पिटाई कर मछुआरे के गले से चार सोने की चेन और जेब से 9745 रुपये लूट लिए।
घटना दो नवंबर की शाम करीब सात बजे की है। मामले में मंगलवार को पीड़ित की तहरीर पर खोराबार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। सनहा गांव निवासी रामचंदर साहनी जल नाविक मजदूर हैं और मत्स्यजीवी सहकारी समिति प्राइवेट लिमिटेड चंदा घाट के सदस्य हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो नवंबर की शाम वह अपने दो मजदूरों के साथ सनहा ताल के किनारे बैठकर मछलियों की रखवाली कर रहे थे।
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इसी दौरान तीन बाइक से छह युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने तीनों की आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया। आंखों में जलन और दिखाई नहीं देने के कारण वे अपना बचाव नहीं कर सके। इसके बाद आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से तीनों की पिटाई की। रामचंदर के मुताबिक बदमाश उनके गले में पहनी चार सोने की चेन और जेब में रखे 9745 रुपये छीन ले गए।
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विरोध और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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