Gorakhpur News: एक बाइक पर सात युवक सवार, 24 हजार का चालान

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पुलिस की टीम बाइक और चालक की तलाश में खजनी थाना क्षेत्र भी पहुंची लेकिन चालक बाइक समेत फरार हो गया। पुलिस बाइक चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की तैयारी कर रही है।एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक पर सात युवक सवार दिखाई दे रहे हैं। इनमें दो युवक आगे पेट्रोल टंकी पर, दो बीच में और तीन पीछे बैठे थे। बाइक हाईवे के फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। युवकों ने स्टंट करते हुए रील भी बनाई थी। सोशल मीडिया पर इसे बाइक का पावर बताकर साझा किया गया था।वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने गोरखपुर पुलिस के एक्स हैंडल को टैग कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए यातायात निरीक्षक को जांच के निर्देश दिए। बाइक ट्रेस कर 24 हजार रुपये का चालान किया गया।