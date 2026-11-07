Gorakhpur News: नवंबर के अंत तक त्योहार स्पेशल ट्रेनों में सीटें उपलब्ध, करा सकेंगे आरक्षण

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छपरा-पठानकोट विशेष ट्रेन में नौ नवंबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 46, एसी तृतीय श्रेणी में 249 और शयनयान श्रेणी में 72 बर्थ उपलब्ध हैं। वहीं, बनारस-मुंबई विशेष ट्रेन में सात नवंबर को एसी प्रथम श्रेणी में 18, एसी द्वितीय में 71, एसी तृतीय में 219 और शयनयान श्रेणी में 290 बर्थ खाली हैं। सीपीआरओ सुमित कुमार के अनुसार, गोरखपुर-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन में आठ नवंबर को एसी तृतीय श्रेणी में 542 और शयनयान में 171 बर्थ उपलब्ध हैं।गोरखपुर-सियालदह ट्रेन में 11 नवंबर को एसी तृतीय श्रेणी में 67 और शयनयान में 155 बर्थ खाली हैं। इसी तरह गोरखपुर-डिब्रूगढ़ विशेष ट्रेन में 12 नवंबर को एसी तृतीय श्रेणी में 155 और शयनयान में 397 बर्थ उपलब्ध हैं। इसके अलावा गोरखपुर-आसनसोल, गोरखपुर-जोधपुर, गोरखपुर-नारंगी और गोरखपुर-मुंबई विशेष ट्रेनों में भी अलग-अलग तारीखों पर सीटें खाली हैं। बनारस-कोलकाता विशेष ट्रेन में 10 नवंबर को एसी तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 856 बर्थ उपलब्ध हैं। वहीं, मऊ-मुंबई और गाजीपुर सिटी-पुणे विशेष ट्रेनों में आठ नवंबर को भी आरक्षण कराया जा सकता है।मुंबई और देहरादून के लिए भी विशेष ट्रेनेंरेलवे ने मुंबई और बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन भी घोषित किया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन (01071/01072) सात नवंबर को मुंबई से और नौ नवंबर को गोरखपुर से रवाना होगी। मुंबई से चलने के बाद ट्रेन अगले दिन रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में यह गोरखपुर से सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। वहीं, देहरादून-मुजफ्फरपुर आरक्षित विशेष ट्रेन देहरादून से सात, 10 और 13 नवंबर को तथा मुजफ्फरपुर से आठ, 11 और 14 नवंबर को तीन फेरों में चलेगी। गोरखपुर में देहरादून से आने की दिशा में यह ट्रेन सुबह 8:45 बजे और वापसी में सुबह 6:10 बजे पहुंचेगी।चंडीगढ़-पूर्णिया के बीच दो फेरे लगाएगी विशेष ट्रेनचंडीगढ़-पूर्णिया आरक्षित विशेष ट्रेन सात और 11 नवंबर को चंडीगढ़ से तथा नौ और 13 नवंबर को पूर्णिया से रवाना होगी। दो फेरों में संचालित होने वाली यह ट्रेन गोरखपुर होकर नहीं गुजरेगी। हालांकि, पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और छपरा के रास्ते यात्रा का विकल्प मिलेगा। ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।