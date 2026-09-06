Gorakhpur News: सरयू खतरे के निशान से 85 सेमी ऊपर, छह गांव फिर बाढ़ से घिरे
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:25 AM IST
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गोरखपुर। बरहज में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के कारण गोला तहसील के बड़हलगंज ब्लॉक के छह गांव एक बार फिर बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। प्रभावित गांवों में लोगों के आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से नाव लगाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।
जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में सरयू को छोड़कर सभी नदियां खतरे के निशान से दो से ढाई मीटर नीचे बह रही हैं। वहीं, सरयू का जलस्तर बरहज में लगातार बढ़ रहा है। इसका असर खजनी और गोला तहसील के नदी किनारे के क्षेत्रों में पड़ रहा है।
बड़हलगंज ब्लॉक के बगहा, कोटिया निरंजन, नेतवार पट्टी, ज्ञानकोल, जैतपुर समेत छह गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये गांव पहले भी बाढ़ की चपेट में आए थे। दोबारा आई बाढ़ के कारण इन गांवों के चारों ओर पानी भर गया है। लोगों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है।
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सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास सिंह ने बताया कि बरहज क्षेत्र का इलाका लो लैंड है। यहां पानी जमा होता है। सरयू नदी आगे बलिया में गंगा में मिलती है। इस समय बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर है। ऐसे में सरयू का पानी गंगा में आसानी से नहीं गिर पा रहा है। इसके विपरीत गंगा के पानी का दबाव सरयू पर पड़ रहा है। इसी वजह से बड़हलगंज ब्लॉक में नदी किनारे बसे गांव प्रभावित हो रहे हैं।
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जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में सरयू को छोड़कर सभी नदियां खतरे के निशान से दो से ढाई मीटर नीचे बह रही हैं। वहीं, सरयू का जलस्तर बरहज में लगातार बढ़ रहा है। इसका असर खजनी और गोला तहसील के नदी किनारे के क्षेत्रों में पड़ रहा है।
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बड़हलगंज ब्लॉक के बगहा, कोटिया निरंजन, नेतवार पट्टी, ज्ञानकोल, जैतपुर समेत छह गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये गांव पहले भी बाढ़ की चपेट में आए थे। दोबारा आई बाढ़ के कारण इन गांवों के चारों ओर पानी भर गया है। लोगों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है।
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सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास सिंह ने बताया कि बरहज क्षेत्र का इलाका लो लैंड है। यहां पानी जमा होता है। सरयू नदी आगे बलिया में गंगा में मिलती है। इस समय बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब दो मीटर ऊपर है। ऐसे में सरयू का पानी गंगा में आसानी से नहीं गिर पा रहा है। इसके विपरीत गंगा के पानी का दबाव सरयू पर पड़ रहा है। इसी वजह से बड़हलगंज ब्लॉक में नदी किनारे बसे गांव प्रभावित हो रहे हैं।