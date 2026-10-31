Gorakhpur News: राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनेगी सरदार पटेल की जयंती

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गोरखपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम परिसर में सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे नगर निगम सभागार में अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। एकता दौड़, शपथ ग्रहण समारोह और मार्च पास्ट आयोजित किए जाएंगे। जेलों में भी राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आयोजन के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस बार शासन ने जयंती को सालभर मनाने का निर्णय लिया है। नवंबर में किसान सम्मेलन होंगे।