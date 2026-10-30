Gorakhpur News: चुनाव की अधिसूचना से पहले खाली बीटों पर तैनात होंगे सफाई श्रमिक

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नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक रिक्त हुए बीटों का ब्योरा मांगा है। इसमें उन स्थायी सफाई कर्मचारियों की जानकारी भी शामिल होगी, जिनके स्थान पर अब तक श्रमिकों की तैनाती नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरत के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके आधार पर नगर निगम ने कार्यकारिणी में वेतन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया है। विज्ञापन

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक रिक्त हुए बीटों का ब्योरा मांगा है। इसमें उन स्थायी सफाई कर्मचारियों की जानकारी भी शामिल होगी, जिनके स्थान पर अब तक श्रमिकों की तैनाती नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरत के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके आधार पर नगर निगम ने कार्यकारिणी में वेतन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया है।

गोरखपुर। विधानसभा चुनाव 2027 की अधिसूचना से पहले नगर निगम में सफाई मित्रों के रिक्त बीटों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए पांचों जोन के सफाई निरीक्षकों से खाली बीटों की सूची मांगी गई है। सेवानिवृत्ति और मृत्यु से रिक्त हुए पदों पर सीएलसी (केंद्रीकृत श्रम संविदा व्यवस्था) के माध्यम से सफाई श्रमिकों की तैनाती की जाएगी।