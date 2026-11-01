Gorakhpur News: वन विभाग में नौकरी का झांसा देकर 11.50 लाख की ठगी

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बेटे का भविष्य बचाने के लिए पिता ने पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। उनके आदेश पर रामगढ़ताल पुलिस ने पिता-पुत्री समेत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिवपुरी नई कॉलोनी, मिर्जापुर निवासी जितेंद्र कुमार राजभर मैरिज हॉल में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा से हुई थी। आरोपियों ने खुद को सेना से जुड़ा बताया और बड़े-बड़े लोगों से पहचान होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब तक 15 से 20 लोगों को नौकरी दिलवा चुके हैं। वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्ति कराने का भरोसा दिया। इसके लिए सिर्फ रुपये का इंतजाम करने की बात कही। दीपक और पूजा ने भी पिता की बात का समर्थन किया। आरोपियों के झांसे में आकर जितेंद्र ने बेटे सुनील कुमार राजभर की नौकरी के लिए शुरुआत में 50 हजार रुपये नकद दे दिए। आरोपियों ने परिवार से 11.50 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।