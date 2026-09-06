{"_id":"6a9d17b2f397bb47c2050bde","slug":"roof-collapses-in-an-accident-at-gorakhpur-s-g-in-the-debris-2026-09-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजली गिरने से हादसा: अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, पहुंच गए अस्पताल...बैकुंठ धाम में छत गिरी; एक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजघाट स्थित बैकुंठ धाम में रविवार को अचानक हुई बारिश के दौरान बिजली गिरने से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों के बैठने के लिए बने चबूतरे की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में छत के नीचे बैठे दो लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। उपचार के दौरान एक घायल की मौत हो गई। विज्ञापन

घटना रविवार सुबह करीब 11:45 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली कि राजघाट बैकुंठ धाम में बने चबूतरे की छत बारिश और बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां चबूतरे की छत पूरी तरह गिरी हुई थी और उसके नीचे दो लोग दबे थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घायल आलोक अस्थाना (40) राप्तीनगर, थाना शाहपुर और संजय सिंह (42) शक्तिनगर कॉलोनी, थाना शाहपुर के निवासी बताए गए हैं। इनमें आलोक अस्थाना की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरे गंभीर रुप से घायल संजय सिंह को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन



बताया गया कि दोनों लोग अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी की माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने बैकुंठ धाम पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश के साथ बिजली गिरने से चबूतरे की छत क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।

वहीं, परिजन का आरोप है कि राजघाट पर टाइम से एंबुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजन आलोक अस्थाना को पीकअप और संजय सिंह को ई रिक्शा में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि यहां पर डॉक्टर नहीं थे, फोन करने पर भी नहीं उठाए।