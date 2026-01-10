Gorakhpur News: राइजिंग स्टार ने बीएमटी एकेडमी को नौ विकेट से हराया

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अमर उजाला ब्यूरोगोरखपुर। एनई रेलवे ग्राउंड में चल रही इंटर क्लब क्रिकेट लीग (बी डिवीजन) के लीग मुकाबले में शुक्रवार को एमजी राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी और बीएमटी क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच खेला गया। इसमें राइजिंग स्टार ने नौ विकेट से जीत दर्ज की।बीएमटी क्रिकेट एकेडमी सी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए। इस पारी में बीएमटी को 68 रन अतिरिक्त के रूप में मिले। टीम की ओर से बदरुद्दुजा ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। एमजी राइजिंग की ओर से विराट राय कौशिक ने चार ओवर में मात्र सात रन देकर दो विकेट चटकाए।एमजी राइजिंग स्टार ने 23.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सलामी बल्लेबाज विराट राय कौशिक ने 34, अचिंत्य पांडेय ने 30 और एकांश ने 21 रन बनाए। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए विराट राय कौशिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।